مسؤول طبي بغزة: طفل من كل 7 أطفال يعاني سوء تغذية

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الوكيل الإخباري- قال مدير الفريق الطبي في جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة، الدكتور عدي دبور، إن أكثر من ألف فلسطيني استُشهدوا أثناء انتظارهم استلام المساعدات منذ مايو الماضي. اضافة اعلان





وأضاف دبور، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الأوضاع الصحية في القطاع متدهورة للغاية، مشيرًا إلى أن طفلًا من كل 7 أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد نتيجة النقص الحاد في الغذاء والرعاية الصحية.