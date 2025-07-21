مسؤول طبي بغزة: طفل من كل 7 أطفال يعاني سوء تغذية

وأضاف دبور، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الأوضاع الصحية في القطاع متدهورة للغاية، مشيرًا إلى أن طفلًا من كل 7 أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد نتيجة النقص الحاد في الغذاء والرعاية الصحية.
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