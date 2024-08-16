مستعمرون ينفذون أعمال حفر بجوار مدرسة في اريحا

11:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/699823 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفذ مستعمرون، صباح اليوم الجمعة، أعمال حفر بجوار مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.



وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن مستعمرين شرعوا بأعمال حفر وتأسيس بجوار مدرسة عرب الكعابنة التي تخدم التجمعات البدوية في المنطقة، لإقامة بناء استعماري جديد بجوارها.



وأشار مليحات إلى وجود هجمة استعمارية شرسة، بحماية قوات الاحتلال، تستهدف التجمعات البدوية، بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي.