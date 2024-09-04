مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه ، بحماية قوات الاحتلال.



وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 350 مستعمرا اقتحموا باحات الأقصى منذ ساعات الصباح، وقاموا بأداء صلوات علنية تطورت لنفخ علني في البوق 3 مرات، وتسلقوا الأسوار بحضور شرطة الاحتلال التي توفر الحماية لهم.



وأشارت إلى أن المستوطنين المقتحمين اعتدوا على موظفي الأوقاف، فيما أبعدت شرطة الاحتلال الموظفين عن مسارات الاقتحام التي تركزت قرب باب الرحمة.



وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرهم على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.