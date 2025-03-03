مستوطنون متطرفون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

وأفادت محافظة نابلس في بيان بأن عشرات الجيبات والآليات العسكرية، ترافقها جرافة، اقتحمت عدة أحياء في المنطقة الشرقية من المدينة وصولًا إلى مقام يوسف، حيث أدى المستوطنون الذين نقلتهم الآليات طقوسًا تلمودية استفزازية داخل المقام.
وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال نشرت جنودها في عدة مناطق في نابلس، بذريعة تأمين اقتحام المستوطنين.
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