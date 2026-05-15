مستوطنون يحرقون مسجدا ومركبتين في رام الله

وأفادت مصادر محلية فلسطينية لـ"وفا"، بأن مستوطنين اقتحموا القرية، وأحرقوا مسجدا ومركبتين ، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
إلى ذلك أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إقدام عصابات المستوطنين فجر الجمعة، على إحراق المسجد وعدد من مركبات الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة، إن هذا الاعتداء ليس عملاً فردياً، بل يندرج ضمن سياسة ممنهجة وتحريض رسمي من قبل حكومة الاحتلال لترهيب الفلسطينيين واستهداف وجودهم وهويتهم الدينية.
وأكدت أن "إحراق المساجد هو عمل إرهابي جبان، يعكس عقلية التطرف التي لا تحترم الأديان ولا القوانين الدولية".
وشددت على أن صمت المجتمع الدولي اتجاه هذه الانتهاكات المتكررة بحق المساجد والمقدسات الإسلامية والمسيحية يُشجع الاحتلال ومستعمريه على التمادي في جرائمهم.
