مستوطنون يدخلون قطاع غزة برفقة نائبة في الكنيست

وكتبت النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" على منصات التواصل الاجتماعي: "ستبقى غزة لنا إلى الأبد".
وقال نشطاء حركة "نحالا" الاستيطانية المتطرفة، إنهم عبروا حدود غزة بمركبات، في إطار مساعيهم لـ"إعادة بناء المستوطنات" التي أخليت خلال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.
ووصفت الحركة دخول المستوطنين إلى غزة بأنه "جزء من الاستعدادات لمسيرة حاشدة في القطاع خلال عيد الفصح".
وصباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي الواقعة، مؤكدا أن المستوطنين "يعرضون الجنود للخطر".
ووفقا للجيش، كان المدنيون تحت المراقبة المستمرة خلال الحادث.
وأفاد الجيش الإسرائيلي أن "القوات العاملة في المنطقة احتجزت المستوطنين وأعادتهم إلى إسرائيل، وسلمتهم إلى الشرطة لمزيد من الاستجواب".
وأضاف الجيش: "يدين الجيش الإسرائيلي بشدة عبور المدنيين إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعرض المدنيين وقوات الجيش العاملة في المنطقة للخطر".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عبرت مجموعة من نشطاء المستوطنين إلى غزة خلال احتجاج نظمته "نحالا" على طول الحدود، التي أعلنها الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة.
