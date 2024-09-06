مستوطنون يطردون بن غفير من شاطئ بتل أبيب

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الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 العبرية، الجمعة، بأن مستوطنين غاضبون طردوا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير من أحد الشواطئ في تل أبيب. اضافة اعلان





وقالت القناة العبرية إن الشرطة اعتقلت مستوطنة حاولت طرد بن غفير من شاطئ في تل أبيب.