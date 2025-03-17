مستوطنون يعتدون على فلسطينيين غرب سلفيت

09:35 م

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الوكيل الإخباري- اعتدت مجموعة من المستوطنين، مساء الاثنين، على فلسطينيين أثناء مرورهم من منطقة واد المطوي الواصل بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين غربا. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين والحقوا أضرارا بها، واعتدوا على فلسطيني ورشوه بغاز الفلفل.