مستوطنون يعتدون على فلسطينيين غرب سلفيت

وقالت مصادر فلسطينية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين والحقوا أضرارا بها، واعتدوا على فلسطيني ورشوه بغاز الفلفل.
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