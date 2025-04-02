الأربعاء 2025-04-02 08:23 م
 

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويجرفون أراضيهم

مستوطنون
ارشيفية
 
الأربعاء، 02-04-2025 04:56 م
الوكيل الإخباري-   شرع مستوطنون بتجريف أراضي الفلسطينيين في أحراش الرجعي بمنطقة العابد جنوب دورا جنوب غرب الخليل.اضافة اعلان


كما هاجم مستوطنون البدوَ الفلسطينيين في منطقة الواد بين بلدتي عصيره واماتين شرق قلقيلية.
 
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