مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويجرفون أراضيهم

04:56 م

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الوكيل الإخباري- شرع مستوطنون بتجريف أراضي الفلسطينيين في أحراش الرجعي بمنطقة العابد جنوب دورا جنوب غرب الخليل. اضافة اعلان





كما هاجم مستوطنون البدوَ الفلسطينيين في منطقة الواد بين بلدتي عصيره واماتين شرق قلقيلية.