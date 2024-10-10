مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويهاجمون مسجدا

الوكيل الإخباري- نفذ مستوطنون إسرائيليون، مساء الأربعاء، سلسلة اعتداءات استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم ومسجدا في الضفة الغربية.



وقالت مصادر إن الاعتداءات نفذها مستوطنون في محافظات نابلس (شمال) ورام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب).



وفي نابلس،قام المستوطنون بالاعتداء ع لى مسجد قرب بلدة بيت فوريك شرق المدينة.



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