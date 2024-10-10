 
الخميس 2024-10-10 09:47 ص
 

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويهاجمون مسجدا

اعتداءات المستوطنين مستمرة
اعتداءات المستوطنين مستمرة
الخميس، 10-10-2024 09:08 ص

الوكيل الإخباري-  نفذ مستوطنون إسرائيليون، مساء الأربعاء، سلسلة اعتداءات استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم ومسجدا في الضفة الغربية.

وقالت مصادر إن الاعتداءات نفذها مستوطنون في محافظات نابلس (شمال) ورام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب).

وفي نابلس،قام المستوطنون بالاعتداء على مسجد قرب بلدة بيت فوريك شرق المدينة.

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وهاجم المستوطنون المسجد الوحيد في خربة (قرية صغيرة) طانا، وحطموا خلايا الطاقة الشمسية والأثاث بداخله، وعاثوا فيه خرابا".

وأشارت المصادر إلى تعرض القرية "بشكل مستمر لاعتداءات المستعمرين".

وقرب رام الله، اعتدى مستوطنون على مواطن فلسطيني واستولوا على سيارته، قرب بلدة دير دبوان شرق المدينة.

الأناضول 

 
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