مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويهاجمون مسجدا

وقالت مصادر إن الاعتداءات نفذها مستوطنون في محافظات نابلس (شمال) ورام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب).
وفي نابلس،قام المستوطنون بالاعتداء ع
وأشارت المصادر إلى تعرض القرية "بشكل مستمر لاعتداءات المستعمرين".
وقرب رام الله، اعتدى مستوطنون على مواطن فلسطيني واستولوا على سيارته، قرب بلدة دير دبوان شرق المدينة.
الأناضول
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