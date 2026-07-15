الأربعاء 2026-07-15 11:08 ص

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات شرقي نابلس

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات شرقي نابلس
مستوطنون يعطبون إطارات مركبات شرقي نابلس
 
الأربعاء، 15-07-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعطب مستوطنون، فجر الأربعاء، إطارات مركبات في بلدة بيت دجن شرقي نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنين تسللوا إلى منطقة على أطراف بلدة بيت دجن، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات أمام منازل الفلسطينيين.

ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية المحتلة بشكل شبه يومي.
 
 


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