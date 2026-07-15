مستوطنون يعطبون إطارات مركبات شرقي نابلس

09:11 ص

الوكيل الإخباري- أعطب مستوطنون، فجر الأربعاء، إطارات مركبات في بلدة بيت دجن شرقي نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنين تسللوا إلى منطقة على أطراف بلدة بيت دجن، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات أمام منازل الفلسطينيين.



ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية المحتلة بشكل شبه يومي.





