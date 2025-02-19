مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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