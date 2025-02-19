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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى
الأربعاء، 19-02-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين وأبعدتهم عن مسار المستوطنين المقتحمين.

 
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