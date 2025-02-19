مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين وأبعدتهم عن مسار المستوطنين المقتحمين.
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