مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
بترا
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