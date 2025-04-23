الأربعاء 2025-04-23 01:42 م
 

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 23-04-2025 12:31 م
الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

بترا
 
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