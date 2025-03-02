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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

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أرشيفية
الأحد، 02-03-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام فلسطينية، مجموعات من المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى في ثاني أيام شهر رمضان بحراسة من جنود الاحتلال.

 
gnews

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