مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

واقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية، لمناسبة ما يسمى "رأس الشهر العبري".
وكانت أعداد كبيرة من المستوطنين قد أقاموا، الليلة، حفلات صاخبة في ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، تزامنا مع دخول رأس الشهر العبري، واليوم السادس من عيد "الحانوكاة".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية
-
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
استشهاد فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شرق غزة
-
شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب وغرب جنين
-
استشهاد فلسطينيَين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
-
13 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
"أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة وسط استمرار القصف