مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

11:22 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اضافة اعلان





واقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية، لمناسبة ما يسمى "رأس الشهر العبري".



وكانت أعداد كبيرة من المستوطنين قد أقاموا، الليلة، حفلات صاخبة في ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، تزامنا مع دخول رأس الشهر العبري، واليوم السادس من عيد "الحانوكاة".

