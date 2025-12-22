الإثنين 2025-12-22 01:31 م

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى المبارك
باحات المسجد الأقصى المبارك
الإثنين، 22-12-2025 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، بحماية من قوات الاحتلال، كما قاموا بتأدية ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" في باحاته، في اليوم الثامن والأخير بما يعرف بعيد "الأنوار اليهودي".

يُشار إلى أن آلاف المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الثمانية الماضية، بدعوات من جماعات استيطانية لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى وإقامة مسيرات استفزازية في البلدة القديمة من مدينة القدس.
 
 


