واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، بحماية من قوات الاحتلال، كما قاموا بتأدية ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" في باحاته، في اليوم الثامن والأخير بما يعرف بعيد "الأنوار اليهودي".
يُشار إلى أن آلاف المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الثمانية الماضية، بدعوات من جماعات استيطانية لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى وإقامة مسيرات استفزازية في البلدة القديمة من مدينة القدس.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة
-
الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
-
استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في غزة
-
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق غزة
-
الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية
-
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شرق غزة