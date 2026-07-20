مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية الفلسطينية

11:46 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من مركبات المستوطنين اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، بالتزامن مع تنظيم وقفة لرجال دين مسلمين ومسيحيين وسامريين، دعما للطلب العاجل الذي تقدمت به دولة فلسطين لإدراج موقع سبسطية على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في أعمال دورتها الـ48، المنعقدة حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، وتستمر حتى 29 تموز.



ومن المقرر أن تنظر اللجنة في 4 مشاريع قرارات تتعلق بالمواقع الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي، وهي: مدينة القدس القديمة وأسوارها، وبلدة الخليل القديمة/الحرم الإبراهيمي، وبتير، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة.



وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، خاصة في المنطقة الأثرية، في إطار محاولات فرض السيطرة على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية.





