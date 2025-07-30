مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين اقتحامات المستوطنين.
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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى