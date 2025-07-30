الأربعاء 2025-07-30 11:43 ص
 

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستزطنون
مستوطنون في باحات المسجد الأقصى
 
الأربعاء، 30-07-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين اقتحامات المستوطنين.

 
 
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