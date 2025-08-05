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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون في باحات الأقصى
مستوطنون في باحات الأقصى
 
الثلاثاء، 05-08-2025 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
 
 
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