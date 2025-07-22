مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
وأضافت، إن شرطة الاحتلال أغلقت أبواب الأقصى الخارجية المختلفة ومنعت المصلين من الدخول إليه لتأمين اقتحامات المستوطنين.
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