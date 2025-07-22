الثلاثاء 2025-07-22 11:29 ص
 

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى

باحات المسجد الأقصى
باحات المسجد الأقصى
 
الثلاثاء، 22-07-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.


وأضافت، إن شرطة الاحتلال أغلقت أبواب الأقصى الخارجية المختلفة ومنعت المصلين من الدخول إليه لتأمين اقتحامات المستوطنين.

 
 
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