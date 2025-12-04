الخميس 2025-12-04 10:56 ص

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل

ارشيفية
الخميس، 04-12-2025 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   قال المركز الفلسطيني للإعلام إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على شارع قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وكان مصدر طبي أفاد للجزيرة في وقت سابق صباح اليوم الخميس بإصابة 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في نفس البلدة.
 
 


