مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل

قال المركز الفلسطيني للإعلام إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على شارع قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.





وكان مصدر طبي أفاد للجزيرة في وقت سابق صباح اليوم الخميس بإصابة 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في نفس البلدة.

