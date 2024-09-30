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مستوطنون يهود يسرقون زيتون الفلسطينيين

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 30-09-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-أقدم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، على سرقة ثمار زيتون في حي واد الربابة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان بأن المستوطنين المتطرفين سرقوا ثمار أشجار الزيتون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع أصحاب الأراضي المقدسيين من الوصول إليها تحت حجج أمنية واهية.   

 
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