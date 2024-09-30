مستوطنون يهود يسرقون زيتون الفلسطينيين

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان بأن المستوطنين المتطرفين سرقوا ثمار أشجار الزيتون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع أصحاب الأراضي المقدسيين من الوصول إليها تحت حجج أمنية واهية.
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