مستوطنون يهود يسرقون زيتون الفلسطينيين

الوكيل الإخباري-أقدم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، على سرقة ثمار زيتون في حي واد الربابة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

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