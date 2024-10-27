مشاهد بطولية لاشتباك دامي بين جنود الاحتلال وقيادي في القسام بطولكرم

الوكيل الإخباري- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مؤثرة للحظات الأخيرة في حياة الشهيد والقيادي في كتائب القسام إسلام عودة، قبل استشهاده برصاص جنود إسرائيليين خلال اشتباك مسلح في طولكرم بالضفة الغربية.



واشتبك عودة وحيداً مع قوة إسرائيلية كبيرة في حي السلام بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.



وحاصر جنود الاحتلال عوده لوقت طويل داخل إحدى البنايات السكنية، إذ بدأ نشب اشتباك دامي بين عوده وبين الجنود انتهى باستشهاد عوده مشتبكاً حتى الرمق الأخير .



وأصدرت كتائب القسام بيانا قالت فيه إنها "تزفّ شهيدها المهندس المشتبك،.. حيث عمل ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى بسرية وإبداعٍ تامين، وكانت له بصماته الخاصة في العديد من العمليات الجهادية المباركة".

اضافة اعلان