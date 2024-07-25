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مصابون في غارة إسرائيلية جنوبي خان يونس

خان يونس
خان يونس
الخميس، 25-07-2024 10:46 ص

 

 الوكيل الاخباري- أكد مراسل الجزيرة اصابة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس
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