مصابون في غارة إسرائيلية جنوبي خان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697450 الوكيل الاخباري- أكد مراسل الجزيرة اصابة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس اقرأ أيضاً النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين الذهب عالمياً يتراجع وسط جني أرباح وترقب لبيانات اقتصادية أميركية بنك كندا يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5% ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض استشهاد طفل برصاص قناصة الاحتلال شرق خان يونس شاهد .. هكذا قضى أهالي خان يونس ليلتهم الماضية بسبب قصف الاحتلال ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس الى 45 إصابة جنديين إسرائيليين خلال اقتحام قوات الاحتلال طوباس