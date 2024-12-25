مصابون في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي

11:38 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع مصابين في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي غربي مدينة رفح. اضافة اعلان





والمواصي منطقة ساحلية فلسطينية، تقع جنوبي غرب قطاع غزة، اشتهرت بأراضيها الزراعية ومياهها الجوفية العذبة، وقد تحولت بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي من "سلّة غذاء قطاع غزة" إلى أراض قاحلة، وبؤرة للنزوح في القطاع.