مصاب في إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش دفع بتعزيزات إلى المستوطنة عقب الحادثة. وأكد الجيش الإسرائيلي حدوث إطلاق نار قرب المستوطنة.
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