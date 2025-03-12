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مصاب في إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 12-03-2025 10:10 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصا أصيب في إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش دفع بتعزيزات إلى المستوطنة عقب الحادثة. وأكد الجيش الإسرائيلي حدوث إطلاق نار قرب المستوطنة.
 
 
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