مصادر إسرائيلية: نتنياهو رفض ربط إطلاق سراح الأسرى بإنهاء الحرب على غزة

وذكرت المصادر أن إسرائيل قد توافق بضغط أميركي على الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، مشيرة إلى أن اجتماع الكابينت قرر اشتراط مفاوضات المرحلة الثانية بالتمسك بأهداف الحرب والقضاء على حماس.
وأضافت المصادر للصحيفة أن الكابينت كشف عن تغيير كبير في سياسة السلطة الفلسطينية إذ أوقفت مخصصات لغزيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق زعمهم.
كذلك أكدت المصادر أن الكابينت قرر خصم 470 مليون شيكل من أموال المقاصة وهو مبلغ أقل من الخصم في السنوات السابقة.
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