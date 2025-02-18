مصادر إسرائيلية: نتنياهو رفض ربط إطلاق سراح الأسرى بإنهاء الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة تأكيدها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خلال اجتماع الكابينت مطلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بربط إطلاق سراح المحتجزين المتبقين بانتهاء الحرب.

اضافة اعلان



وذكرت المصادر أن إسرائيل قد توافق بضغط أميركي على الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، مشيرة إلى أن اجتماع الكابينت قرر اشتراط مفاوضات المرحلة الثانية بالتمسك بأهداف الحرب والقضاء على حماس.



وأضافت المصادر للصحيفة أن الكابينت كشف عن تغيير كبير في سياسة السلطة الفلسطينية إذ أوقفت مخصصات لغزيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق زعمهم.