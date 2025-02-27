 
الخميس 2025-02-27 01:45 ص
 

مصادر: تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين دون مراسم

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 27-02-2025 01:33 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إنه تم في وقت مبكر اليوم تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة للصليب الأحمر الدولي وهي في طريقها إلى القوات الإسرائيلية.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة في خان يونس تمت دون مراسم وبعيدا عن وسائل الإعلام.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين مصادر: تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين دون مراسم

الهلال الأحمر

فلسطين الهلال الأحمر ينتظر تسلم أسير في غيبوبة

ارشيفية

فلسطين مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

الأمم المتحدة

عربي ودولي الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية

ارشيفية

فلسطين تجمهر مئات الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين

داو جونز الصناعي

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

تعبيرية

منوعات كم مرة ينبغي غسل المناشف اليومية؟

تعبيرية

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لدور الأردن في الحفاظ على الوضع القائم بالقدس



 




الأكثر مشاهدة