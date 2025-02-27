مصادر: تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين دون مراسم

وأضافت المصادر أن عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة في خان يونس تمت دون مراسم وبعيدا عن وسائل الإعلام.
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