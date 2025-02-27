مصادر: تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين دون مراسم

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إنه تم في وقت مبكر اليوم تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة للصليب الأحمر الدولي وهي في طريقها إلى القوات الإسرائيلية. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة في خان يونس تمت دون مراسم وبعيدا عن وسائل الإعلام.