مصادر عبرية: مجموعة "حنظلة" استولت على بيانات سرية للشرطة الإسرائيلية

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مجموعة هاكرز "حنظلة"، التي تعتبرها إسرائيل مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، أنها اخترقت بيانات للشرطة الإسرائيلية واستولت على 2.1 تيرابايت من المواد، بما في ذلك وثائق وأفلام وصور.
ووفقاً لما نقله الإعلام الإسرائيلي عن وسائل إعلام إيرانية، فإن المواد التي استولت عليها مجموعة الهاكرز تضم وثائق خاصة بالموظفين، مخزون الأسلحة، سجلات طبية، سجلات المحكمة، ووثائق هوية، مشيرة إلى أنها أتاحتها لـ 350 ألف وثيقة للوصول العام.
وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال جنديين بشبهة التخابر مع إيران مقابل مكافآت مالية.
وأفادت الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في بيان، أن التحقيقات أظهرت أن الجنديين كانا على اتصال مع جهة إيرانية منذ أشهر، ونفذا بناءً على توجيهاتها مهام أمنية مقابل مكافآت مالية. وذكرت أن أحدهما نقل إلى مشغله مواد سرية حصل عليها خلال خدمته العسكرية في وحدة الدفاع الجوي.
روسيا اليوم
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