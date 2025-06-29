مصدر أمريكي يؤكد: خطة ترامب لتهجير سكان غزة لم تعد قائمة

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم الأحد عن المصدر الأمريكي، قوله إن "خطة الإخلاء الكامل لقطاع غزة وتهجير سكانه بالصورة التي طرحها في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد قائمة".
وشدد المصدر حسبما نقلت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية الراهنة تدعم التوصل لحل يضمن إنهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ 19 شهرا.
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