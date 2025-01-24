مصطفى البرغوثي: الاحتلال ينفذ تطهيرا عرقيا بجنين

وقال البرغوثي في بيان "الاحتلال ينفذ عملية تطهير عرقي خطيرة بجنين، ويجبر بالقوة المدنيين والعائلات على مغادرة بيوتهم سيرا على الأقدام بعد إخضاعهم لعمليات قمع وتفتيش مهينة".
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