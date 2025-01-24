مصطفى البرغوثي: الاحتلال ينفذ تطهيرا عرقيا بجنين

الوكيل الإخباري- اتهم الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة تطهير عرقي بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقال البرغوثي في بيان "الاحتلال ينفذ عملية تطهير عرقي خطيرة بجنين، ويجبر بالقوة المدنيين والعائلات على مغادرة بيوتهم سيرا على الأقدام بعد إخضاعهم لعمليات قمع وتفتيش مهينة".

