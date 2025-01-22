معاريف: الإفراج عن الأسرى عجل من عملية جنين

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن هناك عدة أسباب لتعجيل جيش الاحتلال في عملية جنين ومن ضمنها الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

اضافة اعلان



واضافت ان الجيش يدرك أن الإفراج عن عدد كهذا من الأسرى سيعزز الدافعية لتنفيذ عمليات.