 
الأربعاء 2025-01-22 02:55 ص
 

معاريف: الإفراج عن الأسرى عجل من عملية جنين

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 02:46 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن هناك عدة أسباب لتعجيل جيش الاحتلال في عملية جنين  ومن ضمنها الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

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واضافت ان الجيش يدرك أن الإفراج عن عدد كهذا من الأسرى سيعزز الدافعية لتنفيذ عمليات.


وتابعت "جزء من المفرج عنهم سيعودون مباشرة لدائرة "الإرهاب" ما بين التخطيط والتنفيذ وإرسال منفذين".

 
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