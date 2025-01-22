معاريف: الإفراج عن الأسرى عجل من عملية جنين

واضافت ان الجيش يدرك أن الإفراج عن عدد كهذا من الأسرى سيعزز الدافعية لتنفيذ عمليات.
وتابعت "جزء من المفرج عنهم سيعودون مباشرة لدائرة "الإرهاب" ما بين التخطيط والتنفيذ وإرسال منفذين".
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