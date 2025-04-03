الخميس 2025-04-03 09:14 م
 

مفوض الأونروا: الجوع واليأس ينتشران في غزة

المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني
المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني
 
الخميس، 03-04-2025 07:21 م

الوكيل الإخباري-   قال المفوض العام للأونروا ان الجوع واليأس ينتشران في غزة مع استخدام الغذاء ومساعدات الإغاثة سلاحا.

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وأضاف "تواصل إسرائيل منذ أكثر من شهر حصارها الشامل لغزة وتمنع المواد الأساسية في عقاب جماعي".

 
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