مفوض الأونروا: الجوع واليأس ينتشران في غزة

وأضاف "تواصل إسرائيل منذ أكثر من شهر حصارها الشامل لغزة وتمنع المواد الأساسية في عقاب جماعي".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة
-
جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة
-
ارتفاع حصيلة مجزرة مدرسة دار الأرقم في غزة إلى 29 شهيدًا
-
شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة فهد بغزة
-
تصريحات جديدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
-
شهداء وجرحى في مجزرة جديدة استهدفت مدرسة دار الأرقم بغزة
-
السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو "وتسليمه للعدالة"
-
الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة