مفوض الاونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة

وقال لازاريني في منشور على صفحته بمنصة "إكس" اليوم السبت، إن هناك "زخما نادرا ومُرحّبا به للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتمهيد الطريق لحل طويل الأمد لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في القطاع الفلسطيني المحاصر".
-
أخبار متعلقة
-
تورك: خطة ترمب فرصة لوقف البؤس في غزة
-
أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة
-
الجيش الإسرائيلي يبرّر غاراته الأخيرة على غزة
-
مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف المجزرة في غزة نهائيا
-
حصيلة الشهداء في غزة تقفز إلى أكثر من 67 ألفا بعد اكتمال بيانات 720 مفقودا
-
غزة.. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح انطلاق المفاوضات في مصر الليلة
-
الاحتلال يلقي منشورات بمحيط الشفاء تطالب السكان بالتوجه جنوبا
-
عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى