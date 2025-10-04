السبت 2025-10-04 07:34 م
 

مفوض الاونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة

السبت، 04-10-2025 06:36 م
الوكيل الإخباري-   دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" فيليب لازاريني، إلى رفع الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة في ظل زخم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال لازاريني في منشور على صفحته بمنصة "إكس" اليوم السبت، إن هناك "زخما نادرا ومُرحّبا به للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتمهيد الطريق لحل طويل الأمد لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في القطاع الفلسطيني المحاصر".
 
 
