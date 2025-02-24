 
الإثنين 2025-02-24 03:49 ص
 

مقاومون يفجرون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال غرب جنين

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 24-02-2025 02:57 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت مصادر للجزيرة أن مقاومين فجروا عبوات ناسفة بآليات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.اضافة اعلان


كما ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شمال رام الله بالضفة الغربية.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة كمية الخضروات التي يجب تناولها في اليوم

ارشيفية

فلسطين مقاومون يفجرون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال غرب جنين

الجيش الاسرائيلي

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلن إلغاء القيود في شمال وجنوب البلاد

نتنياهو

فلسطين واشنطن تدعم قرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني

ارشيفية

فلسطين تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل لمخيم نور شمس بالضفة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم حي بيتونيا في رام الله

جانب من الاجتماع

عربي ودولي القاهرة والخرطوم تشكلان فريقا مشتركا بشأن إعادة إعمار السودان

وزيرة الخارجية السويدية

عربي ودولي السويد تسلم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا



 




الأكثر مشاهدة