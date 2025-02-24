مقاومون يفجرون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال غرب جنين

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الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر للجزيرة أن مقاومين فجروا عبوات ناسفة بآليات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب جنين. اضافة اعلان





كما ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شمال رام الله بالضفة الغربية.