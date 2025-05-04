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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في انفجار لغم برفح

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 07:10 ص
الوكيل الإخباري- قالت وسائل الإعلام العبرية، أمس السبت، إن جنديين إسرائيليين قتلا وأصيب 4 جنود على الأقل، في انفجار لغم بأحد الأنفاق برفح، جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن الجنديين القتيلين هما من وحدة النخبة "يهلوم" المختصة في الكشف عن الأنفاق وتدميرها.

بترا
 
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