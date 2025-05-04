مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في انفجار لغم برفح

وأشارت إلى أن الجنديين القتيلين هما من وحدة النخبة "يهلوم" المختصة في الكشف عن الأنفاق وتدميرها.
بترا
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