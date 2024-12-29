مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة، كما أصيب جندي بجروح خطيرة في حدث آخر شمال غزة.

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