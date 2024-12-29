مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 40 جنديا إسرائيليا قتلوا في العملية الأخيرة بجباليا شمالي قطاع غزة.
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