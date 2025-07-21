مقتل جندي وإصابة ضابط إسرائيلي خلال معارك جنوب غزة

وأفادت مواقع إسرائيلية بأن الحادث يأتي في سياق حدث أمني ثانٍ وقع داخل القطاع اليوم، وأسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.
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