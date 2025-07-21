مقتل جندي وإصابة ضابط إسرائيلي خلال معارك جنوب غزة

11:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739106 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل أحد جنوده وإصابة ضابط من لواء غولاني بجروح خطيرة خلال معارك دارت في جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مواقع إسرائيلية بأن الحادث يأتي في سياق حدث أمني ثانٍ وقع داخل القطاع اليوم، وأسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.

