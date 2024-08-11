مقتل مستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار

وقالت الإذاعة إن مركبة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار كثيف من مركبة مسرعة، ما تسبب بمقتل مستوطن وإصابة آخر.
وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين ونشرت أعدادا كبيرة من الجنود في المنطقة، وأطلق طائرات مسيرة في سماء المكان للبحث عن المنفذين .
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