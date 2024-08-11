 
الأحد 2024-08-11 05:42 م
 
 

مقتل مستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار

من موقع العملية
من موقع العملية




 

الأحد، 11-08-2024 05:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مقتل مستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار قرب مفرق مستوطنة "مخولا" في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.


وقالت الإذاعة إن مركبة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار كثيف من مركبة مسرعة، ما تسبب بمقتل مستوطن وإصابة آخر.


وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين ونشرت أعدادا كبيرة من الجنود في المنطقة، وأطلق طائرات مسيرة في سماء المكان للبحث عن المنفذين .

gnews

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