الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مقتل مستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار قرب مفرق مستوطنة "مخولا" في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت الإذاعة إن مركبة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار كثيف من مركبة مسرعة، ما تسبب بمقتل مستوطن وإصابة آخر.