منذ الفجر .. 12 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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يأتي ذلك بينما قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج خلّفت عددًا من المصابين.