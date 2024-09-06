منذ الفجر .. 12 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة

يأتي ذلك بينما قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج خلّفت عددًا من المصابين.
-
أخبار متعلقة
-
ماذا قال الأسير الاسرائيلي ألموج ساروسي قبل مقتله برصاص الاحتلال ؟
-
مقتل متضامنة أميركية برصاص الاحتلال جنوب نابلس
-
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
"الأونروا": الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة الغربية
-
خلف 21 شهيدًا .. الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من العدوان
-
ستة شهداء في قصف إسرائيلي على رفح
-
نتنياهو ينفي الاقتراب من إبرام صفقة
-
وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: حياة المحتجزين ليست أهم من أمننا