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منذ الفجر .. 12 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-09-2024 12:24 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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يأتي ذلك بينما قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج خلّفت عددًا من المصابين.

 

وكانت قد افادت وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" باستشهاد، ، 6 فلسطينيين على الأقل، واصابة آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 
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