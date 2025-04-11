الجمعة 2025-04-11 03:46 ص
 

منظمات فلسطينية تطالب بتدخل دولي وفتح كل معابر غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 11-04-2025 03:01 ص
الوكيل الإخباري-   طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتدخل دولي وبفتح كل معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات والطواقم الطبية.اضافة اعلان


كما طالبت الشبكة بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كسلاح.

ودعت لوقف الإمداد العسكري لإسرائيل وجيشها خاصة من أميركا والاتحاد الأوروبي.

وطالبت مجلس الأمن بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
 
gnews

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