منظمة أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في غزة كارثي

10:57 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702817 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصف الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود"، كريستوفر لوكيير، الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة بأنه كارثي ولا أمن ولا أمان للعاملين في القطاع الصحي خلال تأدية واجبهم. اضافة اعلان





وأكد لوكيير للجزيرة أن إسرائيل تستخدم ورقة المساعدات الإنسانية أداة للدعاية السياسية، وأنها لا تسمح بدخول المواد اللازمة للقطاع.