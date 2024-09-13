 
الجمعة 2024-09-13 01:53 م
 
 

منظمة أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في غزة كارثي

غزة
غزة
الجمعة، 13-09-2024 10:57 ص
الوكيل الإخباري-   وصف الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود"، كريستوفر لوكيير، الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة بأنه كارثي ولا أمن ولا أمان للعاملين في القطاع الصحي خلال تأدية واجبهم.اضافة اعلان


وأكد لوكيير للجزيرة أن إسرائيل تستخدم ورقة المساعدات الإنسانية أداة للدعاية السياسية، وأنها لا تسمح بدخول المواد اللازمة للقطاع.
 
gnews

أحدث الأخبار

سيارة الاسعاف

أخبار محلية الدفاع المدني: التعامل مع 1425 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تلغي اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين

تعبيرية

طب وصحة 4 أسباب لألم القلب.. متى يجب القلق؟

ارشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 عسكريا أوكرانيا بضربة واحدة في كورسك

جانب من اللقاء

أخبار محلية الأردن والنرويج يؤكدان ضرورة إتمام صفقة تبادل تفضي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

سيارة اسعاف فلسطينية

فلسطين مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا بالأدوية

غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة



 


الأكثر مشاهدة