منظمة أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في غزة كارثي

وأكد لوكيير للجزيرة أن إسرائيل تستخدم ورقة المساعدات الإنسانية أداة للدعاية السياسية، وأنها لا تسمح بدخول المواد اللازمة للقطاع.
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