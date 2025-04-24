الخميس 2025-04-24 10:06 م
 

منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس
 
الخميس، 24-04-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري-   قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.اضافة اعلان


وينص القرار على أن يعين النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وصوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "الزووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.
 
gnews

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