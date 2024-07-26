من هو قيادي حماس الذي أُعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال ؟

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني الليلة الماضية باستشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى محمد أبو عرة بعد نقله من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا جراء تدهور خطير طرأ على حالته الصحية.



وأضافت هيئة شؤون الأسرى أن الشهيد أبو عرة (63 عاما) -وهو قيادي في حركة حماس بالضفة الغربية– تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 1999 حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقاله في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان يعاني من مشكلات صحية عدة.



وكان الشهيد أبو عرة أحد المبعدين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان أواخر عام 1992، وقد اعتقله الاحتلال وهو يعاني من مشاكل صحية صعبة وكان بحاجة لمتابعة صحية حثيثة.



باستشهاد أبو عرة يرتفع عدد الأسـرى والمعتقلين الذين استشهدوا في سجون الاحتلال إلى 55 شهيدا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في حين يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ بدء عدوانه المدمر على غزة قبل نحو 10 أشهر.

