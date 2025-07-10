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مواقع إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 11:17 م
الوكيل الإخباري-  أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بمقتل جندي جراء انهيار مبنى على قوة إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، قالت المواقع الإسرائيلية إن "حدثا أمنيا صعبا" وقع في خان يونس حيث انهار مبنى على قوة إسرائيلية واندلعت اشتباكات ضارية مع مقاتلين فلسطينيين، في حين شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات كثيفة على المنطقة. 
 
 
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