مواقع إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس

وفي وقت سابق، قالت المواقع الإسرائيلية إن "حدثا أمنيا صعبا" وقع في خان يونس حيث انهار مبنى على قوة إسرائيلية واندلعت اشتباكات ضارية مع مقاتلين فلسطينيين، في حين شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات كثيفة على المنطقة.
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