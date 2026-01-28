الأربعاء 2026-01-28 04:59 م

موقع واللا الإسرائيلي: فتح معبر رفح بالاتجاهين الأحد

الوكيل الإخباري-  ذكر موقع واللا الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيتم فتح معبر رفح بالاتجاهين الأحد.اضافة اعلان


ونسب واللا إلى مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المعبر سيُفتح أمام المسافرين في كلا الاتجاهين اعتبارًا من الأحد المقبل.

وبحسب واللا تلقى جيش الاحتلال تعليمات بالاستعداد لجميع التداعيات المدنية والأمنية.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 16500 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية خارج القطاع.

وأبقت إسرائيل معبر رفح مغلقا في كلا الاتجاهين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025.

وأوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بأن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
 
 


