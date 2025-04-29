موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

وأكدت "كان" أن بنيامين نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "موكب رئيس الوزراء اصطدم بدراجة نارية. وكان نتنياهو متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث".
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