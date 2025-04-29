الثلاثاء 2025-04-29 07:29 م
 

موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 29-04-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير في القدس.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "موكب رئيس الوزراء تعرض لحادث سير وتوقف عن الحركة".

وأكدت "كان" أن بنيامين نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "موكب رئيس الوزراء اصطدم بدراجة نارية. وكان نتنياهو متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث".

 
gnews

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