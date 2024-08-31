ناقلات إسرائيلية تتمركز على مشارف مخيم جنين

وقد تجددت الاشتباكات في مخيم جنين بالضفة الغربية فجر اليوم السبت بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دوي انفجارات، وذلك في اليوم الرابع لما أسمتها إسرائيل العملية العسكرية الواسعة شمال الضفة.
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