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ناقلات إسرائيلية تتمركز على مشارف مخيم جنين

قوات الاحتلال في الضفة الغربية
قوات الاحتلال في الضفة الغربية
السبت، 31-08-2024 07:41 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بتمركز ناقلات جند إسرائيلية على مشارف مخيم جنين للاجئين.

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وقد تجددت الاشتباكات في مخيم جنين بالضفة الغربية فجر اليوم السبت بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دوي انفجارات، وذلك في اليوم الرابع لما أسمتها إسرائيل العملية العسكرية الواسعة شمال الضفة.

 
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