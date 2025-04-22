نتنياهو أخفى معلومات عن سموترتيش وبن غفير بمايو 2024

الوكيل الإخباري- افادت هيئة البث الإسرائيلية ان نتنياهو قرر ضرورة تجنب إدارة غزة عسكريا وطلب إخفاء ذلك عن سموتريتش وبن غفير خلال لقاء في مايو 2024.

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