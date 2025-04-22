الثلاثاء 2025-04-22 09:06 م
 

نتنياهو أخفى معلومات عن سموترتيش وبن غفير بمايو 2024

نتنياهو
نتنياهو
 
الثلاثاء، 22-04-2025 08:12 م

الوكيل الإخباري-   افادت هيئة البث الإسرائيلية ان نتنياهو قرر ضرورة تجنب إدارة غزة عسكريا وطلب إخفاء ذلك عن سموتريتش وبن غفير خلال لقاء في مايو 2024.

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وأضافت ان الجيش أوضح في مايو 2024 أن إدارة قطاع غزة عسكريا تتطلب ما بين 4 إلى 5 فرق.

 
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