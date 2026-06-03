نتنياهو: القرارات المتعلقة بنزع سلاح حماس ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ القرارات المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس وموعد تنفيذها سيجري بالتشاور مع مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي للإشراف على وقف إطلاق النار التدريجي.

اضافة اعلان