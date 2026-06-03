الأربعاء 2026-06-03 08:26 م

نتنياهو: القرارات المتعلقة بنزع سلاح حماس ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الأربعاء، 03-06-2026 07:18 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ القرارات المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس وموعد تنفيذها سيجري بالتشاور مع مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي للإشراف على وقف إطلاق النار التدريجي.

اضافة اعلان


جاء ذلك ردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) الأربعاء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

أخبار محلية الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل

أخبار محلية جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "المستقلة للانتخاب": مشروع لإطلاق دبلوم عالٍ للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

جانب من الأعمال الإنشائية لصيانة السور

أخبار محلية "الآثار العامة": تجميع أكثر من 300 حجر من جدار قلعة الكرك المنهار لاستخدامها بأعمال الترميم

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

أخبار محلية الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الكويت والبحرين في مواجهة العدوان الإيراني

شركة كهرباء إربد تنفذ مبادرة “كيسك بسيارتك” لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي

أخبار الشركات شركة كهرباء إربد تنفذ مبادرة “كيسك بسيارتك” لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: القرارات المتعلقة بنزع سلاح حماس ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام

العيسوي يعزي العضايلة وصوبر والحيفاوي والنوباني

أخبار محلية العيسوي يعزي العضايلة وصوبر والحيفاوي والنوباني



 
 






الأكثر مشاهدة

 